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16:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В школе Нижнего Тагила устроили «газовую атаку»

После хлеба с плесенью.

13 февраля 2017 года в Нижнем Тагиле ученик школы № 7 распылил газовый баллончик в туалете образовательного учреждения. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Учащиеся почувствовали запах после третьего урока — оставшиеся занятия пришлось отменить. Учеников эвакуировали, а в школу вызвали скорую. Медпомощь потребовалась только виновнику инцидента. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В здании проветрили все помещения и провели влажную уборку.

Ранее нижнетагильская школа № 7 «прославилась» хлебом с плесенью, который давали ученикам в столовой. Прокуратура провела проверку в пищеблоке и возбудила два административных дела из-за санитарных нарушений.

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