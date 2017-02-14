В школе Нижнего Тагила устроили «газовую атаку»

13 февраля 2017 года в Нижнем Тагиле ученик школы № 7 распылил газовый баллончик в туалете образовательного учреждения. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Учащиеся почувствовали запах после третьего урока — оставшиеся занятия пришлось отменить. Учеников эвакуировали, а в школу вызвали скорую. Медпомощь потребовалась только виновнику инцидента. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В здании проветрили все помещения и провели влажную уборку.