В школе Нижнего Тагила устроили «газовую атаку»
После хлеба с плесенью.
После хлеба с плесенью.
13 февраля 2017 года в Нижнем Тагиле ученик школы № 7 распылил газовый баллончик в туалете образовательного учреждения. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Учащиеся почувствовали запах после третьего урока — оставшиеся занятия пришлось отменить. Учеников эвакуировали, а в школу вызвали скорую. Медпомощь потребовалась только виновнику инцидента. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В здании проветрили все помещения и провели влажную уборку.
Ранее нижнетагильская школа № 7 «прославилась» хлебом с плесенью, который давали ученикам в столовой. Прокуратура провела проверку в пищеблоке и возбудила два административных дела