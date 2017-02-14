В Уфе задержали лжеторговца мебелью, обманувшего более десятка клиентов

Полицейские установили, что подозреваемый когда-то работал в частной фирме по производству встраиваемой кухонной мебели. Организации уже давно не существует, но у подозреваемого на руках остались чистые бланки и печати.

Cледователями уже доказана его причастность, как минимум, к девяти эпизодам подобных мошенничеств в Октябрьском районе Уфы.

Сейчас заявления начали поступать и от жителей Кировского района столицы. Полиция не исключает, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.