В Уфе задержали лжеторговца мебелью, обманувшего более десятка клиентов
Мужчина принимал заказы, брал предоплату и исчезал.
Мужчина принимал заказы, брал предоплату и исчезал.
Полицейские установили, что подозреваемый
Cледователями уже доказана его причастность, как минимум, к девяти эпизодам подобных мошенничеств в Октябрьском районе Уфы.
Сейчас заявления начали поступать и от жителей Кировского района столицы. Полиция не исключает, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.