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16:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе задержали лжеторговца мебелью, обманувшего более десятка клиентов

Мужчина принимал заказы, брал предоплату и исчезал.

Источник: ГТРК Башкортостан

Полицейские установили, что подозреваемый когда-то работал в частной фирме по производству встраиваемой кухонной мебели. Организации уже давно не существует, но у подозреваемого на руках остались чистые бланки и печати.

Cледователями уже доказана его причастность, как минимум, к девяти эпизодам подобных мошенничеств в Октябрьском районе Уфы.

Сейчас заявления начали поступать и от жителей Кировского района столицы. Полиция не исключает, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

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