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16:24 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы сняли на видео загоревшийся «Мицубиси Лансер»

Сегодня, 14 февраля, воронежцы стали очевидцами пожара, произошедшего на пересечении улиц Солнечной и 45-й Стрелковой дивизии. По словам очевидцев, там загорелась иномарка.

Видео случившегося было опубликовано в паблике «Местоположение ДПС в Воронеже» интернет-пользователем Sergey Gaman. По кадрам записи видно, что на проезжей части произошло задымление. Клубы дыма исходят от одной из легковых машин, стоящих на проезжей части. По словам автора ролика, возгорание произошло в «Мицубиси Лансер 9».

Потушил ли автомобилист пожар самостоятельно, или ему понадобилась помощь спасателей, пока неизвестно. Официальной информации о случившемся от МЧС пока нет.

Отметим, что сегодня воронежцы отмечают увеличение количества происшествий на дорогах. Так, в Придонском не поделили узкую дорогу два маршрутных ПАЗа. А на улице Ростовской и на ВоГРЭСовском мосту иномарки из-за гололеда вылетели с проезжей части и оказались в сугробах. Неблагоприятная ситуация на дорогах ожидается и завтра — спасатели предупреждают о гололеде и снежных заносах.

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