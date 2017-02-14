Воронежцы сняли на видео загоревшийся «Мицубиси Лансер»

Видео случившегося было опубликовано в паблике «Местоположение ДПС в Воронеже» интернет-пользователем Sergey Gaman. По кадрам записи видно, что на проезжей части произошло задымление. Клубы дыма исходят от одной из легковых машин, стоящих на проезжей части. По словам автора ролика, возгорание произошло в «Мицубиси Лансер 9».

Потушил ли автомобилист пожар самостоятельно, или ему понадобилась помощь спасателей, пока неизвестно. Официальной информации о случившемся от МЧС пока нет.