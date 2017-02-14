Воронежцы сняли на видео загоревшийся «Мицубиси Лансер»
Сегодня, 14 февраля, воронежцы стали очевидцами пожара, произошедшего на пересечении улиц Солнечной и 45-й Стрелковой дивизии. По словам очевидцев, там загорелась иномарка.
Сегодня, 14 февраля, воронежцы стали очевидцами пожара, произошедшего на пересечении улиц Солнечной и 45-й Стрелковой дивизии. По словам очевидцев, там загорелась иномарка.
Видео случившегося было опубликовано в паблике «Местоположение ДПС в Воронеже»
Потушил ли автомобилист пожар самостоятельно, или ему понадобилась помощь спасателей, пока неизвестно. Официальной информации о случившемся от МЧС пока нет.
Отметим, что сегодня воронежцы отмечают увеличение количества происшествий на дорогах. Так, в Придонском не поделили узкую дорогу два маршрутных ПАЗа. А на улице Ростовской и на ВоГРЭСовском мосту иномарки