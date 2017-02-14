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17:00 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде задержали пьяного водителя и его приятеля с пистолетом

В Калининграде пьяный водитель и его вооруженный пассажир угрожали расправой автомобилистам, которые были возмущены их агрессивной манерой вождения. Подробности задержания сообщили в региональном УМВД.

О том, что со стороны Светлого в сторону областного центра едет автомобиль, за рулем которого находится пьяный, в полицию сообщили очевидцы. Водитель, по их словам, опасно маневрировал по дороге, подрезал другие авто. Тем, кто сигналил, пассажир машины угрожал, показывая пистолет.

Когда машину достиг наряд ДПС, водитель попытался скрыться на заднем сиденье авто. Машина при этом продолжала движение. Тормозил ее пассажир, пытаясь руками достать до педалей.

«Водитель признался сотрудникам полиции, что прежде чем сесть за руль, он выпил спиртное. А ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения», — сообщили в полиции.

Отметим, что пистолет оказался не боевым, а пневматическим. Дать правовую оценку действиям нарушителя общественного порядка теперь предстоит следователям.

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