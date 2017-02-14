По делу «ТФБ Финанс» арестовали имущество Тимура Вальшина

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество в особо крупном размере», у Вальшина арестовали гараж вместе с земельным участком в Ново-Савиновском районе.

Следователи получили санкцию на выемки документов в «Тимер банке» и «Татфондбанке». Часть документов будет истребована из московских офисов Национального резервного депозитария и банка «Национальный стандарт».

Напомним, по делу о хищении денег, переданных в доверительное управление «ТФБ Финанс» арестовали Тимура Вальшина, начальников управлений и отделов ПАО «Татфондбанка» и «ТФБ Финанс» Илнара Абдульманова и Рустама Тимербаева, а также зампредправления банка Вадима Мерзлякова.