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16:40 (мск), источник: АиФ Казань

По делу «ТФБ Финанс» арестовали имущество Тимура Вальшина

Имущество генерального директора «ТФБ Финанс» арестовали по решению суда, сообщает «Реальное время».

Источник: Аргументы и факты

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество в особо крупном размере», у Вальшина арестовали гараж вместе с земельным участком в Ново-Савиновском районе.

Следователи получили санкцию на выемки документов в «Тимер банке» и «Татфондбанке». Часть документов будет истребована из московских офисов Национального резервного депозитария и банка «Национальный стандарт».

Напомним, по делу о хищении денег, переданных в доверительное управление «ТФБ Финанс» арестовали Тимура Вальшина, начальников управлений и отделов ПАО «Татфондбанка» и «ТФБ Финанс» Илнара Абдульманова и Рустама Тимербаева, а также зампредправления банка Вадима Мерзлякова.

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