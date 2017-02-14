По делу «ТФБ Финанс» арестовали имущество Тимура Вальшина
Имущество генерального директора «ТФБ Финанс» арестовали по решению суда, сообщает «Реальное время».
Имущество генерального директора «ТФБ Финанс» арестовали по решению суда, сообщает «Реальное время».
В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество в особо крупном размере», у Вальшина арестовали гараж вместе с земельным участком в
Следователи получили санкцию на выемки документов в «Тимер банке» и «Татфондбанке». Часть документов будет истребована из московских офисов Национального резервного депозитария и банка «Национальный стандарт».
Напомним, по делу о хищении денег, переданных в доверительное управление «ТФБ Финанс» арестовали Тимура Вальшина, начальников управлений и отделов ПАО «Татфондбанка» и «ТФБ Финанс» Илнара Абдульманова и Рустама Тимербаева, а также зампредправления банка Вадима Мерзлякова.