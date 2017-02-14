В Волгограде вынесен приговор селянину, застрелившему трёх человек

По информации пресс-службы облпрокуратуры, установлено, что вечером 1 сентября 2016 года Ивченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории своего домовладения, услышал разговор соседей о намерении совершить кражу.

Для выяснения всех обстоятельств он пришел к соседу, который принимал гостей — мужчину и женщину. Ивченко протянул руку присутствующим для приветствия, на что гость отказался здороваться и начал выражаться в его адрес нецензурной бранью.

Возмущенный Ивченко пошел домой, достал из сейфа охотничье ружье с патронами и вернулся к соседу. Там он произвел несколько выстрелов в хозяина и его гостей. Все потерпевшие скончались на месте.

Суд приговорил Ивченко к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.