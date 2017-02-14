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18:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Более 15 машин попали в массовое ДТП в Воронежской области

Машины заблокировали часть трассы в сторону Москвы. По предварительным данным, массовое ДТП случилось из-за снегопада.

Более 15 машин попали в массовую аварию в Рамонском районе во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Очевидцы написали, что число участников ДТП достигло 30. ДТП случилось около деревни Ямань, на 470 км трассы М4 «Дон» уточнили в службе спасения 112.

По данным спасателей, массовое ДТП обошлось без пострадавших. Машины заблокировали часть трассы в сторону Москвы. По предварительным данным, массовое ДТП случилось из-за снегопада. По прогнозам метеорологов, непогода продолжится и усилится в среду, 15 февраля. На дорогах ожидаются гололед и снежные заносы. Порывы северного ветра достигнут 19 м/сек.

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