Более 15 машин попали в массовое ДТП в Воронежской области

Более 15 машин попали в массовую аварию в Рамонском районе во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Очевидцы написали, что число участников ДТП достигло 30. ДТП случилось около деревни Ямань, на 470 км трассы М4 «Дон» уточнили в службе спасения 112.

По данным спасателей, массовое ДТП обошлось без пострадавших. Машины заблокировали часть трассы в сторону Москвы. По предварительным данным, массовое ДТП случилось из-за снегопада. По прогнозам метеорологов, непогода продолжится и усилится в среду, 15 февраля. На дорогах ожидаются гололед и снежные заносы. Порывы северного ветра достигнут 19 м/сек.