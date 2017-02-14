Более 15 машин попали в массовое ДТП в Воронежской области
Машины заблокировали часть трассы в сторону Москвы. По предварительным данным, массовое ДТП случилось
Машины заблокировали часть трассы в сторону Москвы. По предварительным данным, массовое ДТП случилось
Более 15 машин попали в массовую аварию в Рамонском районе во вторник, 14 февраля, сообщила
По данным спасателей, массовое ДТП обошлось без пострадавших. Машины заблокировали часть трассы в сторону Москвы. По предварительным данным, массовое ДТП случилось