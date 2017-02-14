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18:12 (мск), источник: АиФ Самара

Убийцы самарчанки приговорены к длительным срокам лишения свободы

Два мигранта, убившие пенсионерку и похитившие из ее дома 300 тысяч рублей, отправятся в колонию строгого режима.

Во вторник, 14 февраля, Самарский областной суд вынес приговор гражданам Узбекистана Собиру Жураеву и Темуру Распопову, признав их виновными совершение убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с разбоем, а также разбоя группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, Жураев также осужден за попытку побега из-под стражи, сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Жураев и Распопов в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года зайдя к пожилой женщине, проживавшей в одном из домов МПС по улице База 12 в Самаре якобы с целью подыскания помещения для проживания, прошли с ней в сарай на территории участка, где напали на пенсионерку и задушили её шарфом.

Убедившись, что женщина мертва, злоумышленники обыскали дом и похитили 300 тысяч рублей.

Кроме того, 5 июля 2016 года Жураев после проведения психолого-психиатрической экспертизы спрыгнул из автомобиля конвоя и побежал в сторону улицы Арцыбушевской, однако был задержан сотрудниками конвоя.

Суд приговорил Жураева к 17 годам лишения свободы, а Распопова к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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