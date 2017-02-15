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11:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Заминировавший» Нововоронежскую АЭС подросток пойдет под суд

Эксперты рекомендовали направить юношу на лечение в психиатрический стационар.

Следователи направили в Коминтерновский райсуд Воронежа уголовное дело 16-летнего подростка, обвиняемого в ложном сообщении о заминировании Нововоронежской АЭС и квартиры соседки. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры во вторник, 14 февраля.

По версии следствия, подросток позвонил в службу спасения «112» и сообщил диспетчеру о заминировании Нововоронежской АЭС в августе 2016 года. После воронежец отключил телефон и вытащил из него батарею, чтобы сигнал не смогли отследить. Ранее подросток написал записку с угрозой взрыва квартиры. Юноша спустил записку на балкон соседки с помощью нити, чтобы устроить розыгрыш и посмотреть, как работают полицейские.

Психиатры пришли к выводу, что юноша, заявляя о якобы готовившихся терактах, не осознавал опасность своих действий, поскольку страдал болезненными нарушениями психики. Эксперты рекомендовали направить его на лечение в психиатрический стационар. Суд рассмотрит уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

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