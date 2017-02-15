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01:25 (мск), источник: Мослента

При пожаре на севере Москвы погибла четырехлетняя девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка при пожаре в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе в Москве, говорится на сайте столичного главка Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного Кодекса РФ (“Оставление в опасности”), статьей 109 Уголовного Кодекса РФ (“причинение смерти по неосторожности”)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мать девочки покинула квартиру и оставила четырехлетнюю девочку без присмотра. Как сообщает Life, пожарную службу вызвали соседи, которые почувствовали запах гари и дыма. Девочка скончалась в машине скорой помощи в результате отравления угарным газом.

Отмечается, что в настоящий момент женщина доставлена в следственные органы для проведения необходимых следственных действий.

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