При пожаре на севере Москвы погибла четырехлетняя девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка при пожаре в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе в Москве, говорится на сайте столичного главка Следственного комитета РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного Кодекса РФ (“Оставление в опасности”), статьей 109 Уголовного Кодекса РФ (“причинение смерти по неосторожности”)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, мать девочки покинула квартиру и оставила четырехлетнюю девочку без присмотра. Как сообщает Life, пожарную службу вызвали соседи, которые почувствовали запах гари и дыма. Девочка скончалась в машине скорой помощи в результате отравления угарным газом.
Отмечается, что в настоящий момент женщина доставлена в следственные органы для проведения необходимых следственных действий.