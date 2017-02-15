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00:34 (мск), источник: Ictv.ua

Пьяная 16-летняя угнала Hummer и чуть не вылетела с моста в Ровно

13 февраля в Ровно 16-летняя девушка в нетрезвом состоянии похитила Hummer чтобы покатать своих подруг, и едва не вылетела с моста.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Девушке не удалось справиться с управлением, и она въехала в Daewoo Lanos. Оба авто получили механические повреждения и повредили ограждение.

После ДТП она скрылась с места аварии, но позже была найдена в одном из местных клубов. Сейчас продолжается досудебное следствие.

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