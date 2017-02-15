Пьяная 16-летняя угнала Hummer и чуть не вылетела с моста в Ровно
13 февраля в Ровно 16-летняя девушка в нетрезвом состоянии похитила Hummer чтобы покатать своих подруг, и едва не вылетела с моста.
13 февраля в Ровно 16-летняя девушка в нетрезвом состоянии похитила Hummer чтобы покатать своих подруг, и едва не вылетела с моста.
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Девушке не удалось справиться с управлением, и она въехала в Daewoo Lanos. Оба авто получили механические повреждения и повредили ограждение.
После ДТП она скрылась с места аварии, но позже была найдена в одном из местных клубов. Сейчас продолжается досудебное следствие.