Пьяная 16-летняя угнала Hummer и чуть не вылетела с моста в Ровно

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Девушке не удалось справиться с управлением, и она въехала в Daewoo Lanos. Оба авто получили механические повреждения и повредили ограждение.

После ДТП она скрылась с места аварии, но позже была найдена в одном из местных клубов. Сейчас продолжается досудебное следствие.