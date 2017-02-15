В Калифорнии эвакуированных из-за разрушения плотины людей отпустили домой
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Власти штата Калифорния понизили уровень опасности
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Власти штата Калифорния понизили уровень опасности
Немедленная эвакуация была объявлена в воскресенье (ночь на понедельник мск)
«Уровень угрозы был снижен до предупреждения о возможной эвакуации. Любой житель, перемещенный в результате эвакуации, может возвратиться домой с 13.00 (00.00 в ночь на среду мск)», — говорится в сообщении.
При этом офис шерифа уточнил, что жителям нужно быть готовыми к возможному повышению уровня угрозы, «поскольку обстоятельства могут быстро измениться». Сообщается, что работа инженеров на месте внушает уверенность, что разрушение удалось остановить, а ожидавшийся шторм оказался менее сильным — «с меньшим количеством осадков».