В Калифорнии эвакуированных из-за разрушения плотины людей отпустили домой

Немедленная эвакуация была объявлена в воскресенье (ночь на понедельник мск) из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Почти 190 тысяч жителей трех округов северной Калифорнии были эвакуированы из опасения, что водосброс не справится с напором.

«Уровень угрозы был снижен до предупреждения о возможной эвакуации. Любой житель, перемещенный в результате эвакуации, может возвратиться домой с 13.00 (00.00 в ночь на среду мск)», — говорится в сообщении.

При этом офис шерифа уточнил, что жителям нужно быть готовыми к возможному повышению уровня угрозы, «поскольку обстоятельства могут быстро измениться». Сообщается, что работа инженеров на месте внушает уверенность, что разрушение удалось остановить, а ожидавшийся шторм оказался менее сильным — «с меньшим количеством осадков».