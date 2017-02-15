Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Почему вы ненавидите зиму
Слова Трампа об Украине и Путине, вызвавшие негодование Киева
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Авария на крупнейшей в США плотине
02:10 (мск), источник: РИА Новости

Самолет Харрисона Форда едва не врезался в пассажирский лайнер

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Самолет известного голливудского актера Харрисона Форда чуть не врезался в пассажирский самолет во время захода на посадку в Калифорнии, передает телеканал NBC.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в понедельник. Авиадиспетчеры сказали Форду, чтобы он посадил самолет на взлетно-посадочной полосе аэропорта Джона Уэйна в округе Ориндж, однако актер по ошибке направился в сторону рулежной дорожки.

Его самолет пролетел над пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines, на борту которого в тот момент находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа

По данным телеканала, спустя несколько минут пассажирский лайнер успешно взлетел.

«Этот лайнер должен был оказаться подо мной?» — спросил Форд во время разговора с диспетчерами, которые затем указали на ошибку, допущенную актером во время приземления. Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заявили, что актеру были даны правильные инструкции. Комментарии от представителей Форда пока не поступали.

Читайте также
Причиной крушения самолета Харрисона Форда стал неисправный карбюратор

В настоящее время FAA проводит расследование случившегося, по окончании которого Форд может лишиться лицензии на осуществление полетов.

Это не первый инцидент, связанный с самолетом под управлением Харрисона Форда. В марте 2015 года пилотируемый актером легкомоторный самолет — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города Санта-Моника в Калифорнии.

Незадолго до крушения самолета Форд сообщал об отказе двигателя. После крушения актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами головы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему офицер ВСУ Соколов безнаказанно убивает мирных жителей Донбасса
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
«ПСЖ» разгромил «Барселону» в матче плей-офф Лиги чемпионов
WikiLeaks предложил опубликовать разговор Флинна с послом России
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь