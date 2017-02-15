Страховой агент присвоила деньги компании в Приморье

В городе Артем окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении денег и легализации незаконных доходов.

«В октябре 2016 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артем поступило сообщение представителя страховой компании. Заявитель рассказал, что при проведении ревизии у страхового агента была обнаружена задолженность на сумму свыше 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу, которая призналась в присвоении денег.

«С марта по июнь 2016 года страховой агент при заключении договоров по полисам ОСАГО не заполняла платежные документы и не переводила деньги на счет страховой компании. Таким образом, женщина присвоила более 200 тысяч рублей, Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. Фигурантке грозит штраф, либо исправительные работы на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до двух лет.