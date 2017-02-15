В Новосибирске пьяный водитель иномарки протаранил ограждение

Вечером на улице Большевистская неподалеку от остановки «завод Труд» автомобиль врезался в разделительный барьер.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», удар был сильным, поскольку, протаранив ограждение, передняя часть машины оказалась на тротуаре. Вероятнее всего, водитель не смог справиться с управлением.