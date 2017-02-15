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07:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пьяный водитель иномарки протаранил ограждение

В машине находилось три человека.

Вечером на улице Большевистская неподалеку от остановки «завод Труд» автомобиль врезался в разделительный барьер.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», удар был сильным, поскольку, протаранив ограждение, передняя часть машины оказалась на тротуаре. Вероятнее всего, водитель не смог справиться с управлением.

По словам очевидцев, человек, управлявший иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо него, в машине было два пассажира. Никто серьезно не пострадал.

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