В Новосибирске пьяный водитель иномарки протаранил ограждение
В машине находилось три человека.
В машине находилось три человека.
Вечером на улице Большевистская неподалеку от остановки «завод Труд» автомобиль врезался в разделительный барьер.
Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», удар был сильным, поскольку, протаранив ограждение, передняя часть машины оказалась на тротуаре. Вероятнее всего, водитель не смог справиться с управлением.
По словам очевидцев, человек, управлявший иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо него, в машине было два пассажира. Никто серьезно не пострадал.