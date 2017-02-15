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06:04 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке спасатели сняли ребенка с льдины, которую уносило в океан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники инспекции по маломерным судам в городе Вилючинск на Камчатке спасли школьника, которого уносило на льдине в сторону океана, сообщает краевой главк МЧС.

В ведомстве пояснили, что школьники гуляли в районе пирса, который расположен на берегу бухты Крашенинникова. Один из детей — четвероклассник — прыгнул на льдину, которую стало уносить от берега.

Мы прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Оперативно спустили на воду надувную лодку на веслах
Александр МеркуловРуководитель Вилючинского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Камчатскому краю

По его словам, спасатели добрались до ребенка через несколько минут и пересадили его в лодку. Сотрудники МЧС передали школьника врачам «скорой», однако медицинская помощь ему не потребовалась.

«Трагедии удалось избежать благодаря четким и, самое главное, своевременным действиям сотрудников МЧС России», — отметил врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.

Он добавил, что бухта Крашенинникова зимой полностью не замерзает, время от времени к берегу в район пирса приносит отдельные льдины, которые при изменении направления ветра может уносить в сторону океана.

Спасатели призвали родителей провести с детьми дополнительные беседы об опасности выхода на лед.

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