На Камчатке спасатели сняли ребенка с льдины, которую уносило в океан

В ведомстве пояснили, что школьники гуляли в районе пирса, который расположен на берегу бухты Крашенинникова. Один из детей — четвероклассник — прыгнул на льдину, которую стало уносить от берега.

Мы прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Оперативно спустили на воду надувную лодку на веслах

По его словам, спасатели добрались до ребенка через несколько минут и пересадили его в лодку. Сотрудники МЧС передали школьника врачам «скорой», однако медицинская помощь ему не потребовалась.

«Трагедии удалось избежать благодаря четким и, самое главное, своевременным действиям сотрудников МЧС России», — отметил врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.

Он добавил, что бухта Крашенинникова зимой полностью не замерзает, время от времени к берегу в район пирса приносит отдельные льдины, которые при изменении направления ветра может уносить в сторону океана.

Спасатели призвали родителей провести с детьми дополнительные беседы об опасности выхода на лед.