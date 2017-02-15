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03:08 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец «отобрал» чужой автомобиль за долги

Мужчина признался в содеянном.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жителя краевого центра, который рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль марки Honda Integra, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что злоумышленник забрал автомашину потерпевшего в качестве залога за долги.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

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