Приморец «отобрал» чужой автомобиль за долги
Мужчина признался в содеянном.
Мужчина признался в содеянном.
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жителя краевого центра, который рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль марки Honda Integra, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На место происшествия прибыла
В результате
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.