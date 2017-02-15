Хабаровчанин сдал чужой телевизор в комиссионный магазин
35-летний хабаровчанин проник в квартиру в доме на улице Панькова. Мужчина подобрал ключ к дверному замку. Из чужой квартиры злоумышленник вынес телевизор стоимостью около 40 тысяч рублей.
35-летний хабаровчанин проник в квартиру в доме на улице Панькова. Мужчина подобрал ключ к дверному замку. Из чужой квартиры злоумышленник вынес телевизор стоимостью около 40 тысяч рублей.
Похищенную технику он сдал в комиссионный магазин, полученные деньги потратил на выпивку. Ранее злоумышленник был судим пять раз. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на