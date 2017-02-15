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03:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин сдал чужой телевизор в комиссионный магазин

35-летний хабаровчанин проник в квартиру в доме на улице Панькова. Мужчина подобрал ключ к дверному замку. Из чужой квартиры злоумышленник вынес телевизор стоимостью около 40 тысяч рублей.

Похищенную технику он сдал в комиссионный магазин, полученные деньги потратил на выпивку. Ранее злоумышленник был судим пять раз. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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