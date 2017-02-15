Задолжавшая по кредитам бухгалтер обокрала исправительную колонию

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера исправительного учреждения. Суд признал ее виновной по статье УК РФ «мошенничество, путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере».

Суд установил, что главный бухгалтер исправительной колонии, пользуясь доверием сотрудников, предоставляла им ложные сведения о якобы причитающихся ей выплатах. Не подозревая о намерениях подсудимой, коллеги направляли платежные документы для зачисления денег на ее счет. Таким образом подсудимая похитила около 400 тысяч рублей.

По словам подсудимой, деньги были ей нужны для оплаты нескольких кредитов.

Суд приговорил бухгалтера к 2 годам 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Также суд взыскал с осужденной всю сумму причиненного ущерба, в обеспечение иска наложен арест на ее счета.