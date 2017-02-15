Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10Ежегодный Венецианский карнавал
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Задолжавшая по кредитам бухгалтер обокрала исправительную колонию

В Комсомольске-на-Амуре осуждена главный бухгалтер исправительной колонии, похитившая около 400 тысяч рублей. Об этом ИА Дейта сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера исправительного учреждения. Суд признал ее виновной по статье УК РФ «мошенничество, путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере».

Суд установил, что главный бухгалтер исправительной колонии, пользуясь доверием сотрудников, предоставляла им ложные сведения о якобы причитающихся ей выплатах. Не подозревая о намерениях подсудимой, коллеги направляли платежные документы для зачисления денег на ее счет. Таким образом подсудимая похитила около 400 тысяч рублей.

По словам подсудимой, деньги были ей нужны для оплаты нескольких кредитов.

Суд приговорил бухгалтера к 2 годам 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Также суд взыскал с осужденной всю сумму причиненного ущерба, в обеспечение иска наложен арест на ее счета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутаты и полиция Приморья сочли снижение преступности своей заслугой
СМИ: Флинн рассказал о переговорах с российским послом
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь