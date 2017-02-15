В Приморье вынесен вердикт по делу группы «черных риелторов»

Присяжные признали доказанным причастность трех подсудимых к убийству двух лиц, каждый из которых являлся собственником жилых помещений в городе Находка. Остальные подсудимые являлись соучастниками незаконного переоформления путем мошенничества права собственности на квартиры. Преступления совершены в период с 2006 по 2012 год на территории г. Находка и в г. Владивостоке.

Всего, согласно вердикту, объектами преступного посягательства стали 4 квартиры, расположенные в г. Владивостоке и Находке.

Жертвами злоумышленников становились пожилые лица, а также лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

Организатором незаконной деятельности группы являлась одна из подсудимых — жительница г. Находки, занимавшаяся оказанием риэлтерских услуг. При ее участии и под ее руководством совершены убийства и мошеннические действия.

Деятельность преступной группы была пресечена в июне 2012 года, когда ее сообщницы были застигнуты на месте убийства в одной из квартир г. Находки.

Так, в соответствии с разработанным планом, направленным на незаконное завладение чужой квартиры, две участницы преступной группы, представившись медицинскими работниками, проникли в двухкомнатную квартиру пенсионерки, 1933 года рождения. Под видом вакцинации они ввели ей внутривенно уксусную кислоту, после чего хозяйка квартиры умерла.

Неожиданно пришедший в квартиру сын убитой и его знакомый застали женщин на месте преступления.

Уголовное дело в отношении одной из лжемедработницы выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения.

Еще одно убийство, с целью незаконно приобрести право на квартиру, совершено осенью 2007 года в г. Находке. Жертвой злоумышленников стал одинокий мужчина, не имевший родственников, злоупотреблявший спиртными напитками. По указанию руководителя преступной группы ее супруг (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском) и их знакомый убили хозяина однокомнатной квартиры, задушив его.

После убийства злоумышленники оформили по паспорту потерпевшего на подставное лицо — отца одного из подсудимых (внешне похожего на убитого), необходимые документы, на основании которых в дальнейшем незаконно завладели квартирой. Позднее указанное жилое помещение, стоимость которого оценивалась тогда в 1,4 млн рублей, они продали лицу, не осведомленному об их преступных умыслах.

Кроме этого, присяжные заседатели признали доказанным совершение еще двух мошеннических действий, связанных с незаконным приобретением в 2006 году права на однокомнатную квартиру, расположенную в г. Находке, и в 2012 году — на квартиру гостиничного типа в г. Владивостоке.

В случае с квартирой в Находке в документы, необходимые для оформления права собственности, были незаконно внесены заведомо ложные сведения местным нотариусом (являющейся фигуранткой по настоящему делу), которая впоследствии заверила внесенные изменения в официальные документы.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением подсудимым наказания.