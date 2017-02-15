Оперативный штаб по ликвидации последствий после обрушения трассы создан во Владивостоке
Сейчас проезд в районе Станюковича перекрыт.
Сейчас проезд в районе Станюковича перекрыт.
Во Владивостокe создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения подпорной стены и участка трассы в районе улицы Станюковича, 28А, сообщает корреспондент РИА VladNews.
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Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10×50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
Также видео последствий обрушения трассы засняли очевидцы с помощью квадрокоптера.