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03:41 (мск), источник: VLADNEWS

Оперативный штаб по ликвидации последствий после обрушения трассы создан во Владивостоке

Сейчас проезд в районе Станюковича перекрыт.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостокe создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения подпорной стены и участка трассы в районе улицы Станюковича, 28А, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту РИА VladNews подтвердили, что обязанности руководителя оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения были возложены на исполняющего обязанности главы города Константина Лободу.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10×50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Также видео последствий обрушения трассы засняли очевидцы с помощью квадрокоптера.

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