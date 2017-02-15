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03:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Два человека погибли в страшном ДТП в Хабаровске на улице Краснореченской

По предварительной информации, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

Два человека погибли и еще один серьезно пострадал в жутком ДТП, которое произошло минувшей ночью в дальневосточной столице. По сообщению очевидцев, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, и после столкновения попытался скрыться с места происшествия, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на социальные сети.

Информация о ДТП появилась в группе dtp_khv в социальной сети Instagram. Авария произошла минувшей ночью на улице Краснореченской. По предварительной информации, водитель «Toyota Crown» врезался во вторую иномарку. В результате столкновения погибли два пассажира, еще один человек серьезно пострадал.

Столкновение было настолько сильным, что сотрудникам МЧС пришлось распиливать смятый корпус автомобиля, чтобы достать тела погибших.

Как сообщают очевидцы, сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения виновник ДТП постарался скрыться с места происшествия, однако, тут же был задержан сотрудниками ГИБДД.

На данный момент редакция ожидает подробности из отделения пропаганды УГИБДД Хабаровска.

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Два человека погибли в страшном ДТП в Хабаровске на улице Краснореченской
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