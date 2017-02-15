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04:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ДГК планирует проложить теплотрассу в обход провала на Станюковича

Сейчас трубопровод прогнулся из-за отсутствия опоры.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

«Приморская генерация» АО «ДГК» разрабатывает проект создания альтернативной ветки теплоснабжения в обход провала на улице Станюковича во Владивостоке, который образовался вчера, 14 февраля. Как сообщил представитель пресс-службы компании, существующая труба оголилась и провисла из-за отсутствия опоры.

«Вчера застройщиком были произведены работы по расчистке теплотрассы от бетона, грунта и асфальта, который оказывал давление на трубу. Сейчас все службы ждут разработку проекта от ДальНИИС по устранению последствий обрушения, которые в первую очередь включают в себя возведение опоры для действующей теплотрассы. Мы со своей стороны плотно сотрудничаем с институтом, наши специалисты постоянно контактируют. При этом, параллельно производится исследование грунта», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас первостепенная задача — сделать подпорную конструкцию, на которую теплотрасса могла бы опираться. Кроме того специалисты «Приморской генерации» разрабатывают проект временной теплотрассы, которая позволит исключить участок на Станюковича из системы, что даст строителям работать и застрахует трубу от порывов.

«Конечно же это ситуация нештатная. Когда произошел провал, одним из первых встал вопрос — отключать ли теплотрассу? Дело в том, что она питает 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одну больница.

С другой стороны, вода в трубе находится под высоким давлением и, учитывая ситуацию, нельзя исключать риск порыва. Однако было принято решение не отключать потребителей.

— сообщил представитель ДГК.

Он подчеркнул, что отключать теплоснабжение объектов Фрунзенского района не планируется.

Напомним, 14 февраля, произошел обвал дороги в районе улицы Станюковича, 28а во Владивостоке. Проезжая часть практически во всю свою ширину обрушилась в сторону моря, на стройплощадку комплекса Gavan Residence на берегу бухты Федорова. Застройщик возложил ответственность за инцидент на субподрядчика, который занимался возведением подпорной стены. Между тем, как стало известно на совещании по ликвидации последствий обрушения под руководством вице-губернатора Приморского края Эдуарда Портнова, строители знали о трещинах, появившихся в асфальте еще 10 февраля, однако игнорировали их.

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