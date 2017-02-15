ДГК планирует проложить теплотрассу в обход провала на Станюковича

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

«Приморская генерация» АО «ДГК» разрабатывает проект создания альтернативной ветки теплоснабжения в обход провала на улице Станюковича во Владивостоке, который образовался вчера, 14 февраля. Как сообщил представитель пресс-службы компании, существующая труба оголилась и провисла из-за отсутствия опоры.

«Вчера застройщиком были произведены работы по расчистке теплотрассы от бетона, грунта и асфальта, который оказывал давление на трубу. Сейчас все службы ждут разработку проекта от ДальНИИС по устранению последствий обрушения, которые в первую очередь включают в себя возведение опоры для действующей теплотрассы. Мы со своей стороны плотно сотрудничаем с институтом, наши специалисты постоянно контактируют. При этом, параллельно производится исследование грунта», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас первостепенная задача — сделать подпорную конструкцию, на которую теплотрасса могла бы опираться. Кроме того специалисты «Приморской генерации» разрабатывают проект временной теплотрассы, которая позволит исключить участок на Станюковича из системы, что даст строителям работать и застрахует трубу от порывов.

«Конечно же это ситуация нештатная. Когда произошел провал, одним из первых встал вопрос — отключать ли теплотрассу? Дело в том, что она питает 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одну больница.

С другой стороны, вода в трубе находится под высоким давлением и, учитывая ситуацию, нельзя исключать риск порыва. Однако было принято решение не отключать потребителей.

— сообщил представитель ДГК.

Он подчеркнул, что отключать теплоснабжение объектов Фрунзенского района не планируется.