В китайском Синьцзяне неизвестные убили пять человек

Сообщается, что нападение произошло во вторник в 19.20 (14.20 мск) в уезде Пишань. Трое неизвестных напали на толпу людей. Прибывшая на место происшествия полиция застрела всех нападавших.

В результате нападения пострадали десять человек, пять из них скончались от полученных ранений, остальным пяти оказывается экстренная медицинская помощь.

Полиция занимается расследованием происшествия.