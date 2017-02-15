Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки
Подробности устанавливаются.
Подробности устанавливаются.
Сегодня, 15 февраля, в Артеме произошел необычный случай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.
Инцидент произошел на улице Фрунзе, 54. Девушка выпрыгнула из окна, расположенном на 3-м этаже, однако ее полет прервали бельевые веревки этажом ниже.
Очевидцы вызвали полицию и МЧС, которые спустили девушку. Стоит отметить, что сама героиня сюжета не торопилась спускаться, а даже оказала сопротивление.