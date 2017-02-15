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05:02 (мск), источник: VLADNEWS

Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки

Подробности устанавливаются.

Сегодня, 15 февраля, в Артеме произошел необычный случай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Инцидент произошел на улице Фрунзе, 54. Девушка выпрыгнула из окна, расположенном на 3-м этаже, однако ее полет прервали бельевые веревки этажом ниже.

Очевидцы вызвали полицию и МЧС, которые спустили девушку. Стоит отметить, что сама героиня сюжета не торопилась спускаться, а даже оказала сопротивление.

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