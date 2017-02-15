Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС из-за разрушения плотины
В Калифорнии
В Калифорнии
Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации, согласно которому координировать ликвидацию последствий происшествия разрешено Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям, сообщает телеканал KTLA.
Как передает местный телеканал CBS, наряду с этим администрация Трампа приняла решение поддержать восстановление берега поврежденной в Оровилле плотины, а также помочь пострадавшим.
Ранее в ходе брифинга
«Происшествие в Оровилле является хрестоматийным примером потребностей инфраструктуры в ремонте», — также отметил представитель администрации американского лидера, добавив, что «плотины, мосты, дороги и порты по всей стране пришли в негодность». «Мы будем работать вместе с соответствующими государственными органами, и вы убедитесь, что мы делаем все возможное, чтобы поучаствовать в этом», — заключил Спайсер.
Прежде, 15 февраля, местный шериф Кори Хонеа заявил о том, что эвакуированные из опасной зоны жители Калифорнии могут возвращаться домой. Как уточнил шериф, приказ об эвакуации был изменен на рекомендацию.
Предупреждение означает, что люди могут вернуться домой, но должны быть готовы к эвакуации в случае необходимости
К этому периоду, по его словам, из плотины уже был спущен достаточный объем воды, чтобы ослабить давление и предотвратить катастрофу.
В понедельник, 13 февраля,