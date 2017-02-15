Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС из-за разрушения плотины

Как передает местный телеканал CBS, наряду с этим администрация Трампа приняла решение поддержать восстановление берега поврежденной в Оровилле плотины, а также помочь пострадавшим.

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал о том, что Трамп «внимательно следит за ситуацией в Оровилле».

«Происшествие в Оровилле является хрестоматийным примером потребностей инфраструктуры в ремонте», — также отметил представитель администрации американского лидера, добавив, что «плотины, мосты, дороги и порты по всей стране пришли в негодность». «Мы будем работать вместе с соответствующими государственными органами, и вы убедитесь, что мы делаем все возможное, чтобы поучаствовать в этом», — заключил Спайсер.

Прежде, 15 февраля, местный шериф Кори Хонеа заявил о том, что эвакуированные из опасной зоны жители Калифорнии могут возвращаться домой. Как уточнил шериф, приказ об эвакуации был изменен на рекомендацию.