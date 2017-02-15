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05:28 (мск), источник: РБК

Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС из-за разрушения плотины

В Калифорнии из-за угрозы разрушения плотины объявлен режим ЧС. Такое решение принял президент США Дональд Трамп. Ранее пресс-секретарь Белого дома заявил, что глава Штатов «внимательно следит» за ситуацией в Оровилле.

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Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации, согласно которому координировать ликвидацию последствий происшествия разрешено Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям, сообщает телеканал KTLA.

Как передает местный телеканал CBS, наряду с этим администрация Трампа приняла решение поддержать восстановление берега поврежденной в Оровилле плотины, а также помочь пострадавшим.

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Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал о том, что Трамп «внимательно следит за ситуацией в Оровилле».

«Происшествие в Оровилле является хрестоматийным примером потребностей инфраструктуры в ремонте», — также отметил представитель администрации американского лидера, добавив, что «плотины, мосты, дороги и порты по всей стране пришли в негодность». «Мы будем работать вместе с соответствующими государственными органами, и вы убедитесь, что мы делаем все возможное, чтобы поучаствовать в этом», — заключил Спайсер.

Прежде, 15 февраля, местный шериф Кори Хонеа заявил о том, что эвакуированные из опасной зоны жители Калифорнии могут возвращаться домой. Как уточнил шериф, приказ об эвакуации был изменен на рекомендацию.

Предупреждение означает, что люди могут вернуться домой, но должны быть готовы к эвакуации в случае необходимости
Кори ХонеаМестный шериф

К этому периоду, по его словам, из плотины уже был спущен достаточный объем воды, чтобы ослабить давление и предотвратить катастрофу.

В понедельник, 13 февраля, из-за возможного прорыва дамбы в Калифорнии был отдан приказ эвакуировать 188 тыс. человек, которые проживали вдоль реки, внизу от плотины. ​

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