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05:25 (мск), источник: ТАСС

Поиски пропавшего на Алтае вертолета возобновили

Аппарат Falcon уже обследовал дно Телецкого озера на площади 500 квадратных метров на глубине до 250 метров.

Источник: РИА "Новости"

ГОРНО-АЛТАЙСК, 15 февраля. /ТАСС/. Спасатели возобновили с наступлением светлого времени суток поиски вертолета с пятью пассажирами, пропавшего над Телецким озером в Республике Алтай. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Работа на озере продолжена — зона поисков разбита на 87 квадратов, каждый площадью 150 на 100 метров. Сегодня продолжит погружение телеуправляемый глубоководный аппарат Falcon — с его помощью медленно и методично будут исследовать дно озера», — сказали в ведомстве.

Аппарат Falcon уже обследовал дно озера на площади 500 квадратных метров на глубине до 250 метров, пока результатов нет. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда обследовали два километра береговой линии вверх от устья реки Кокши. Для аэровизуального обследования акватории задействовано три воздушных судна, осмотрено 30 квадратных километров.

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Накануне шестеро спасателей Западно-Сибирского поисково- спасательного отряда с водолазным снаряжением обследовали дно озера на 100 метров ниже устья реки Кокши — поиски результатов не дали. По данным МЧС региона, группировка сил и средств на месте поиска уменьшена до 71 человека и 21 единицы техники.

Как сообщалось ранее, вертолет пропал над Телецким озером в Турочакском районе вечером 12 февраля. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. На месте пропажи 13 февраля было найдено тело женщины. Следственные органы Западно- Сибирского следственного управления на транспорте по факту ЧП возбудили уголовное дело.

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