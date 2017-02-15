Поиски пропавшего на Алтае вертолета возобновили
Аппарат Falcon уже обследовал дно Телецкого озера на площади 500 квадратных метров на глубине до 250 метров.
Аппарат Falcon уже обследовал дно Телецкого озера на площади 500 квадратных метров на глубине до 250 метров.
«Работа на озере продолжена — зона поисков разбита на 87 квадратов, каждый площадью 150 на 100 метров. Сегодня продолжит погружение телеуправляемый глубоководный аппарат Falcon — с его помощью медленно и методично будут исследовать дно озера», — сказали в ведомстве.
Аппарат Falcon уже обследовал дно озера на площади 500 квадратных метров на глубине до 250 метров, пока результатов нет. Спасатели Алтайского
Накануне шестеро спасателей
Как сообщалось ранее, вертолет пропал над Телецким озером в Турочакском районе вечером 12 февраля. На борту находились пять человек: бывший