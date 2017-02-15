Поиски пропавшего на Алтае вертолета возобновили

ГОРНО-АЛТАЙСК, 15 февраля. /ТАСС/. Спасатели возобновили с наступлением светлого времени суток поиски вертолета с пятью пассажирами, пропавшего над Телецким озером в Республике Алтай. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Работа на озере продолжена — зона поисков разбита на 87 квадратов, каждый площадью 150 на 100 метров. Сегодня продолжит погружение телеуправляемый глубоководный аппарат Falcon — с его помощью медленно и методично будут исследовать дно озера», — сказали в ведомстве.