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05:47 (мск), источник: VLADNEWS

Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке

Виновник ДТП скрылся.

Владивостокский автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 13 по улице Комсомольской, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Водитель скрылся с места ДТП, однако позднее был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» перед началом движения не убедился в безопасности маневра. В результате транспортное средство наехало на переходящую дорогу справа налево (с точки обзора для водителя) школьницу 2005 года рождения. Девочка получила сотрясение головного мозга, она была направлена на амбулаторное лечение.

Авария произошла 14 февраля, около 17:00.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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