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05:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Постояльцев общежития рядом с обвалившейся дорогой эвакуировали на окраину Владивостока

Людей из общаги в районе Станюковича, 28а, расселили по гостиницам.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Постояльцы из здания общежития Приморского краевого института развития образования по улице Станюковича, 28а, которое находится вблизи обвалившиеся дороги, были эвакуированы еще вчера вечером, 14 февраля. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сколько времени там будут находиться люди, пока неизвестно.

— Было эвакуировано 20 человек. Их вчера расселили по двум гостиницам в разных районах города. Сколько, они там пробудут нам неизвестно, вопрос об эвакуации близлежащий домов не стоит, потому что угроза домам отсутствует. Угроза сохраняется лишь по зданию общежития, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Первая гостиница, куда расселили людей, называется «Белый Лебедь». Она находится по адресу: улица Командорская, дом 11. Корр. агентства там пояснили, что вчера вечером, 14 февраля, в отель заселились 12 эвакуированных.

— Люди у нас переночевали, сегодня, 15 февраля, часть из них уехала. На данный момент в гостинице осталось пять человек. Денег мы с людей не брали, — рассказали в гостинице.

Остальных людей — восемь человек — приютила гостиница «Незабудка», которая находится по улице Авроровская, дом 4.

Напомним, 14 февраля, произошел обвал дороги в районе улицы Станюковича, 28а во Владивостоке. Проезжая часть практически во всю свою ширину обрушилась в сторону моря, на стройплощадку комплекса Gavan Residence на берегу бухты Федорова. Застройщик возложил ответственность за инцидент на субподрядчика, который занимался возведением подпорной стены. Между тем, как стало известно на совещании по ликвидации последствий обрушения под руководством вице-губернатора Приморского края Эдуарда Портнова, строители знали о трещинах, появившихся в асфальте еще 10 февраля, однако игнорировали их.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что «Приморская генерация АО «ДГК» разрабатывает проект создания альтернативной ветки теплоснабжения в обход провала на улице Станюковича во Владивостоке, который образовался вчера, 14 февраля. Как сообщил представитель пресс-службы компании, существующая труба оголилась и провисла из-за отсутствия опоры.

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