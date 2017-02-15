Опять вода: в новых домах подтопленцев из Комсомольского района протекают потолки

Пять ведер воды, льющейся с потолка, ежемесячно собирает житель поселка Молодежного в Комсомольском районе Хабаровского края. Мужчина получил свой нынешний дом взамен жилья, пострадавшего от наводнения 2013 года. Корреспонденту портала «Губерния» подтопленец рассказал, что таких проблемных построек в поселке более пятнадцати. Предъявлять претензии уже некому: подрядчик, строивший дома, обанкротился.

По словам жителя поселка Молодежного по имени Николай, новое жилье взамен затопленного он и его односельчане получили в 2014 году, и вот уже третий год из-за допущенных при проектировании ошибок в этих домах течет крыша.

«Изначально потолки были странно сделаны: доски, а сверху термоизоляция и каменная вата, поэтому теплый воздух из комнат свободно поднимается вверх и образует на чердаке конденсат, который потом замерзает, а после тает и становится водой. При этом чердак закрытый, без доступа. Часть домов финансировалась за счет краевого бюджета, а часть — за счет бюджета Комсомольского района. Строил все подрядчик “Арсенал ДВ”. И вот там, где финансировал край, после жалоб провели гарантийный ремонт потолков, потолки зашили, постелили гипсокартон, запенили швы. А там, где строилось за счет района, после наших обращений добавили только каменную вату и поставили аэраторы на чердаке, чтобы конденсат не скапливался. Но он все равно появляется и стекает на натяжной потолок», — рассказал Николай.

Чтобы хоть как-то решить проблему, мужчина проделал небольшое отверстие в потолке, через которое вода стекает в ведро. За месяц набегает около пяти ведер. При этом жители домов, построенных за счет краевого бюджета, таких проблем не испытывают. Мужчина надеется, что районные власти все же смогут найти способы для устранения недочетов, но пока, по его словам, на обращения в администрацию никто не реагирует.

Корреспондент портала обратился за комментарием к специалисту отдела капитального строительства администрации Комсомольского района Николаю Шишкину, который рассказал, что сейчас никаких работ в этих домах не планируется — жалоб жильцов в его отдел пока не поступало.

«Администрацией района было построено 17 домов для граждан, проживающих в муниципальном жилье, пострадавшем от наводнения. Дома были построены в соответствии с проектной документацией и переданы в собственность граждан. Сейчас никаких дополнительных мер по этим домам не планируется. Ранее для борьбы с выпадающим конденсатом мы устанавливали аэраторы, которые должны были решить проблему. После этого к нам жалоб больше не поступало. Если поступят, то мы будем рассматривать и организуем служебный выезд», — сообщил сотрудник администрации.