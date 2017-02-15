Опять вода: в новых домах подтопленцев из Комсомольского района протекают потолки

Пять ведер воды, льющейся с потолка, ежемесячно собирает житель поселка Молодежного в Комсомольском районе Хабаровского края. Мужчина получил свой нынешний дом взамен жилья, пострадавшего от наводнения 2013 года. Корреспонденту портала «Губерния» подтопленец рассказал, что таких проблемных построек в поселке более пятнадцати. Предъявлять претензии уже некому: подрядчик, строивший дома, обанкротился.
По словам жителя поселка Молодежного по имени Николай, новое жилье взамен затопленного он и его односельчане получили в 2014 году, и вот уже третий год
«Изначально потолки были странно сделаны: доски, а сверху термоизоляция и каменная вата, поэтому теплый воздух из комнат свободно поднимается вверх и образует на чердаке конденсат, который потом замерзает, а после тает и становится водой. При этом чердак закрытый, без доступа. Часть домов финансировалась за счет краевого бюджета, а часть — за счет бюджета Комсомольского района. Строил все подрядчик “Арсенал ДВ”. И вот там, где финансировал край, после жалоб провели гарантийный ремонт потолков, потолки зашили, постелили гипсокартон, запенили швы. А там, где строилось за счет района, после наших обращений добавили только каменную вату и поставили аэраторы на чердаке, чтобы конденсат не скапливался. Но он все равно появляется и стекает на натяжной потолок», — рассказал Николай.
Чтобы хоть
Корреспондент портала обратился за комментарием к специалисту отдела капитального строительства администрации Комсомольского района Николаю Шишкину, который рассказал, что сейчас никаких работ в этих домах не планируется — жалоб жильцов в его отдел пока не поступало.
«Администрацией района было построено 17 домов для граждан, проживающих в муниципальном жилье, пострадавшем от наводнения. Дома были построены в соответствии с проектной документацией и переданы в собственность граждан. Сейчас никаких дополнительных мер по этим домам не планируется. Ранее для борьбы с выпадающим конденсатом мы устанавливали аэраторы, которые должны были решить проблему. После этого к нам жалоб больше не поступало. Если поступят, то мы будем рассматривать и организуем служебный выезд», — сообщил сотрудник администрации.
Николай Шишкин подтвердил, что проблемы с конденсатом жители поселка испытывают