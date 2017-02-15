Вор из Омска ушёл от кемеровской Росгвардии через «тайный ход»

Как сообщают кузбасские СМИ, в ночь на 14 февраля сотрудники управления Росгвардии по Кемеровской области задержали в почтовом отделении приезжего из Омской области.

Силовики выехали на место происшествия, когда в одном из отделений Почты России в маленьком городке Анжеро-Судженске сработала тревожная сигнализация. Однако никаких признаков проникновения в здание почты они не увидели. Не было на месте и самого вора. Сотрудники правоохранительных органов на всякий случай блокировали выходы и ещё раз осмотрели строение. Они увидели, что в примыкающем к почте нежилом здании разбито окно.

Стражи порядка забрались в пристройку, осмотрели её и обнаружили, что внутри взломана дверь. Она вела в почтовое отделение. Там был вскрыт кассовый аппарат. Ещё раз обыскав пристройку, сотрудники Росгвардии обнаружили прятавшегося в подсобке мужчину.

Подозреваемым оказался 31-летний омич, судимый за кражи. Он пытался похитить из кассы всю выручку — около 6000 рублей. Нашего земляка передали в руки местной полиции.