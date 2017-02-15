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07:38 (мск), источник: СуперОмск

20-летняя омичка продавала спиртное в частном доме

Как сообщает омская полиция, жители Советского округа неоднократно жаловались на торговую точку в одном из жилых домов по улице 1-я Поселковая, где продавали спиртосодержащую продукцию.

10 февраля участковый уполномоченный полиции обнаружил, что алкоголь продается без лицензии. Продавца доставили в участковый пункт полиции, где на женщину были составлены административные протоколы по ст. 14.1. и 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Затем выяснилось, что в доме-магазине продажа алкоголя продолжается.

«20-летняя продавец отказалась выполнять законные требования сотрудников и пустить в дом прибывших повторно полицейских. Вскоре следственно-оперативная группа попала в дом, девушка была привлечена к административной ответственности по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции”. В дальнейшем по решению суда она была помещена в специальный приемник для лиц, административно задержанных, сроком на 6 суток», — сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

В доме было изъято 63 единицы алкогольной продукции. Было возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.

В настоящее время дознаватели проводят сбор и формирование доказательственной базы, проводятся экспертизы для определения соответствия требованиям безопасности спиртосодержащей продукции. Устанавливается собственник частного дома, а также дополнительный круг лиц, причастных к преступлению.

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