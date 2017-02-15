Партию контрафактного алкоголя изъяли из магазинов в Иркутской области
Роспотребнадзор провел плановые проверки в торговых точках.
Роспотребнадзор провел плановые проверки в торговых точках.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области провели 77 проверок в торговых точках региона в период с 27 января по 13 февраля. В 13-ти магазинах выявлены факты продажи контрафактного алкоголя общим объемом 38 литров. На товар наложен арест. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», с 27 февраля на 60 суток приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции.
«Проведение
Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой
С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в
Сразу после
Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».
«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35
27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.