Расследование «дела Юрия Мовшина» могут перенести в Красноярский край
На этом настаивают родственники погибших девушек.
На этом настаивают родственники погибших девушек.
Расследование дела о резонансном ДТП с участием
Представители потерпевшей стороны аргументируют свою позицию тем, что три из четырех девушек проживали в Красноярске. Кроме того, родственники намерены инициировать прокурорскую проверку экспертного центра МВД, который установил невиновность Мовшина. Потерпевшие не согласны с проведенной экспертизой.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, повторная экспертиза не устроила и следственные органы. По данным Vse42.ru, в рамках расследования дела будет проведена третья проверка.
Напомним, смертельная авария с участием Мовшина произошла 23 апреля прошлого года недалеко от Кемерова. Начальник областной ГИБДД на Toyota Land Cruiser Prado врезался в Toyota Corona Premio, в котором ехали три жительницы Красноярска, девушка из Кемерова и водитель. В итоге все красноярки и кемеровчанка погибли. Инцидент получил широкий общественный резонанс.