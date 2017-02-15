Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Назван новый фактор риска рака груди
МИД назвал возмутительной публикацию в зарубежном СМИ о Лаврове
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
05:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Расследование «дела Юрия Мовшина» могут перенести в Красноярский край

На этом настаивают родственники погибших девушек.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Расследование дела о резонансном ДТП с участием экс-главы кемеровской ГИБДД Юрия Мовшина могут перенести в Красноярский край. На таком варианте настаивают родственники погибших в аварии девушек. Об этом сообщает кемеровское издание Vse42.ru.

Представители потерпевшей стороны аргументируют свою позицию тем, что три из четырех девушек проживали в Красноярске. Кроме того, родственники намерены инициировать прокурорскую проверку экспертного центра МВД, который установил невиновность Мовшина. Потерпевшие не согласны с проведенной экспертизой.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, повторная экспертиза не устроила и следственные органы. По данным Vse42.ru, в рамках расследования дела будет проведена третья проверка.

Напомним, смертельная авария с участием Мовшина произошла 23 апреля прошлого года недалеко от Кемерова. Начальник областной ГИБДД на Toyota Land Cruiser Prado врезался в Toyota Corona Premio, в котором ехали три жительницы Красноярска, девушка из Кемерова и водитель. В итоге все красноярки и кемеровчанка погибли. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Под Норильском из-за шторма перекрыли две трассы
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь