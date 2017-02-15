Основной версией пропажи 22-летней Небукиной называется суицид

Девушка пропала 17 ноября в поселке Крутая Горка, выйдя из дома без денег и документов. После этого поисковики обнаружили только шапку девушки рядом с незамерзшим участком Иртыша на местной пристани, куда вела дорожка следов. Тела найдено так и не было. 28 ноября Следком возбудил уголовное дело по факту убийства.

Однако, пока главной версией остается самоубийство.

«Основная версия — суицид, другие тоже еще проверяются, убийство, в частности. Сотового Небукиной не нашли, ее мать тоже допросили. [Следователи] устанавливают мотив, но склоняются к тому, что это ссора со своим парнем», — цитирует НГС старшего помощника руководителя СУ СК России по Омской области Ларису Болдинову.

Также ресурсу пояснили, что поиски девушки усилят весной. На полиграфе был ранее опрошен парень пропавшей Анастасии Небукиной и преподаватель танцев, видевший ее последним.