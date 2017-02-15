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07:09 (мск), источник: Tengrinews

К 25 годам колонии приговорен насильник 6-летней Виктории Мининой

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил подсудимого по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой к 25 годам лишения свободы, сообщает «Лада» со ссылкой на адвоката подсудимого.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что судебное решение базируется на четырех статьях обвинения. Статья 121, часть 4 исключена из обвинительного вердикта. Приговор еще не вступил в законную силу.

26 декабря дело об изнасиловании шестилетней Виктории Мининой поступило в специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области. Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров.

Шестилетняя Виктория Минина из Актау скончалась в клинике Астаны 21 ноября, не приходя в сознание. Врачи Национального научного центра материнства и детства делали все возможное, чтобы спасти Вику, которая была изнасилована в августе прошлого года.

Ранее по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний житель Актау. Деяния подозреваемого квалифицировали по пяти статьям: «Похищение человека», «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Убийство», «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».

Ранее в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что обвинители намерены запросить максимальную меру наказания для обвиняемого — пожизненное лишение свободы. Адвокат Намиг Велиев заявил, что свидетелей, которые видели его подзащитного с пострадавшей девочкой, нет. Сам подсудимый с первых дней, по словам адвоката, отрицает свою вину.

Шестилетняя Вика пропала 20 августа этого года в Актау. Сначала ее поисками занимались родные, спустя 2,5 часа они заявили в полицию об исчезновении ребенка. В 17.30 изнасилованную девочку в тяжелом состоянии с сильным кровотечением и тепловым ударом полицейские обнаружили в районе дач.

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