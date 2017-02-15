Похитителей золота на миллионы будут судить в Хабаровском крае

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых работников артели старателей «Восток». В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в краже и пособничестве в краже в особо крупном размере, а также в незаконном хранении и перевозке драгоценного металла.

«По версии следствия, работник артели, временно назначенный на должность съемщика золотосодержащего концентрата и имевший доступ к самородному золоту, ежедневно похищал самородки. Он незаметно складывал золото в перчатку и после каждой смены тайно выносил за пределы прииска, где передавал двум другим работникам, которые прятали похищенное», — говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.

Всего соучастникам удалось похитить около трех килограммов золота на сумму более 6,3 миллиона рублей.

Затем один из работников артели за 200 тысяч рублей согласился вывезти драгметалл в Хабаровск для дальнейшей продажи.

В ходе обысков у одного из обвиняемых обнаружено и изъято ранее вывезенное им с прииска самородное золото и серебро общей массой свыше 1,6 килограмма на сумму около 3,8 миллиона рублей.

«Уголовное дело направлено в суд Солнечного района Хабаровского края для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.