Пассажиру, летевшему из Москвы в Омск, стало плохо на борту самолёта

Мужчине, летевшему на самолёте из Москвы в Омск, стало плохо на борту самолёта. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает НГС. Новости.

Пассажир в возрасте около 60 лет упал в проходе между рядами. К нему подоспели бортпроводники, которые оказали необходимую помощь. Возможно, у мужчины подскочило давление.

Сотрудники авиакомпании прокомментировали инцидент:

«Действительно, во время полёта пассажир проходил по салону и, споткнувшись, упал в проходе между креслами. В полёте бортпроводники оказали ему первую медицинскую помощь», — уточнила пресс-секретарь группы компаний S7 Алина Бажина.

Помощь скорой помощи в аэропорту Омска пассажиру не понадобилась.