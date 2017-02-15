Пассажиру, летевшему из Москвы в Омск, стало плохо на борту самолёта
Сотрудники авиакомпании оказали ему необходимую помощь.
Сотрудники авиакомпании оказали ему необходимую помощь.
Мужчине, летевшему на самолёте из Москвы в Омск, стало плохо на борту самолёта. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает НГС. Новости.
Пассажир в возрасте около 60 лет упал в проходе между рядами. К нему подоспели бортпроводники, которые оказали необходимую помощь. Возможно, у мужчины подскочило давление.
Сотрудники авиакомпании прокомментировали инцидент:
«Действительно, во время полёта пассажир проходил по салону и, споткнувшись, упал в проходе между креслами. В полёте бортпроводники оказали ему первую медицинскую помощь», — уточнила
Помощь скорой помощи в аэропорту Омска пассажиру не понадобилась.