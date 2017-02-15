В Красноярске на пешеходном переходе сбили женщину

Сегодня утром, около семи часов, на перекрёстке улиц Мичурина — Московская была сбита женщина1969 года рождения, которая переходила дорогу по зебре, но на запрещающий сигнал светофора, сообщают в ГИБДД города.

На видео видно, что женщина заканчивает переходить улицу, когда загорелся красный, женщина ускорила движение, а в это время по крайней правой вылетел автомобиль «Митсубиси». От удара женщину откинуло на несколько метров. Она с травмами доставлена в больницу. Автоинспекторы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Известно, что 22-летний водитель «Митсубиси», допустивший наезд на женщину, был трезв. Сейчас выясняется скорость его движения. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников движения проявлять предельную бдительность на пешеходных переходах, а также при подъездах к ним.