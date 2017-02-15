Братчанина подозревают в угрозе убийством коллеге по работе

В Братске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в угрозе убийством коллеге по работе. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По одной из версий следствия, в конце января один из рабочих для выяснения личных отношений со своим коллегой принес на работу пневматический пистолет. В какой-то момент подозреваемый подошел к потерпевшему и приставил к его голове дуло пистолета, предупредив его о выстреле. Однако это заметили другие коллеги, которые и пресекли преступление. Они забрали оружие и вызвали полицейских.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения 34-летнему братчанину. Ему может грозить обязательные работы, ограничение или лишение свободы.