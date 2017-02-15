Братчанина подозревают в угрозе убийством коллеге по работе
Тяжкое преступление предотвратили другие коллеги.
Тяжкое преступление предотвратили другие коллеги.
В Братске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в угрозе убийством коллеге по работе. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в
По одной из версий следствия, в конце января один из рабочих для выяснения личных отношений со своим коллегой принес на работу пневматический пистолет. В
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения 34-летнему братчанину. Ему может грозить обязательные работы, ограничение или лишение свободы.