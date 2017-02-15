Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Почему вы ненавидите зиму
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
06:51 (мск), источник: dostup1.ru

За убийство гостя из Челябинска задержан 70-летний житель Кулуево

Пенсионер не помнит, почему поссорился с собутыльником.

Пенсионер из села Кулуево (Аргаяшский район, Челябинская область) задержан за убийство своего 48-летнего гостя, приехавшего к нему из Челябинска, — мужчина не помнит, почему поссорился с собутыльником, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в одном из домов в селе Кулуево. Прибывшая на место бригада скорой нашла в доме 70-летнего местного жителя труп с ранением в груди. Пенсионер признался, что ударил собутыльника ножом, когда тот начал на него кидаться, чтобы избить. Почему они поссорились, мужчина не вспомнил, так как перебрал спиртного. Пенсионера задержали сотрудники полиции.

«Задержанный признал вину и раскаялся, однако несмотря на преклонный возраст будем ходатайствовать в суде о его заключении под стражу, так как преступление тяжкое. Решается вопрос о предъявлении обвинения по статье 105 УК РФ — “Убийство”», — рассказал старший следователь СО по Кыштыму Рустам Буркутбаев.

Известно, что потерпевшему был нанесен один удар ножом в грудь. После совершения преступления пенсионер попросил соседа вызвать скорую и полицию. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За убийство гостя из Челябинска задержан 70-летний житель Кулуево
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь