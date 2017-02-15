За убийство гостя из Челябинска задержан 70-летний житель Кулуево

Пенсионер из села Кулуево (Аргаяшский район, Челябинская область) задержан за убийство своего 48-летнего гостя, приехавшего к нему из Челябинска, — мужчина не помнит, почему поссорился с собутыльником, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в одном из домов в селе Кулуево. Прибывшая на место бригада скорой нашла в доме 70-летнего местного жителя труп с ранением в груди. Пенсионер признался, что ударил собутыльника ножом, когда тот начал на него кидаться, чтобы избить. Почему они поссорились, мужчина не вспомнил, так как перебрал спиртного. Пенсионера задержали сотрудники полиции.

«Задержанный признал вину и раскаялся, однако несмотря на преклонный возраст будем ходатайствовать в суде о его заключении под стражу, так как преступление тяжкое. Решается вопрос о предъявлении обвинения по статье 105 УК РФ — “Убийство”», — рассказал старший следователь СО по Кыштыму Рустам Буркутбаев.

Известно, что потерпевшему был нанесен один удар ножом в грудь. После совершения преступления пенсионер попросил соседа вызвать скорую и полицию. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.