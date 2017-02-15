Пять машин сгорели при пожаре на СТО в Алматы

Сообщение о возгорании в доме по улице Омская поступило в ДЧС 15 февраля в 05:30. Через восемь минут на место прибыли пожарные. К этому моменту пламя охватило СТО и пять автомашин.



В ходе тушения брандмейстеры эвакуировали четыре газовых баллона. От огня удалось спасти катер, однако автомобили сгорели полностью. Пожар удалось локализовать к 6 утра, ликвидировать — к 06:27.



Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.