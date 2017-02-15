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07:03 (мск), источник: 365info.kz

Пять машин сгорели при пожаре на СТО в Алматы

В Алматы произошел крупный пожар на СТО, находящейся на территории частного дома.

Источник: 365info.kz

Сообщение о возгорании в доме по улице Омская поступило в ДЧС 15 февраля в 05:30. Через восемь минут на место прибыли пожарные. К этому моменту пламя охватило СТО и пять автомашин.

В ходе тушения брандмейстеры эвакуировали четыре газовых баллона. От огня удалось спасти катер, однако автомобили сгорели полностью. Пожар удалось локализовать к 6 утра, ликвидировать — к 06:27.

Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.

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