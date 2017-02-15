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07:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Банду наркодилеров отправили под суд в Хабаровске

Наркозависимые обвиняемые закупали гашишное масло большими партиями и далее продавали его своим знакомым.

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело в отношении десяти злоумышленников, сбывавших наркотики в краевой столице. Наркозависимые обвиняемые закупали гашишное масло большими партиями в соседнем регионе и далее продавали его разовыми дозами своим знакомым, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Следственной частью следственного управления МВД России по Хабаровскому краю направлено в суд уголовное дело, фигурантами которого являются тринадцать человек. Все они — жители города Хабаровска и употребляют наркотические вещества.

Следствием установлено, что сбывать масло каннабиса и зарабатывать этим деньги решил 30-летний хабаровчанин. Он приобретал гашишное масло по низкой цене в соседнем регионе и поставлял его в краевую столицу. К задуманной деятельности он привлёк троих знакомых, которые были наркозависимы и имели в своем окружении таких же приятелей и родственников. Именно поэтому, зная о том, что для сбыта наркотика есть широкая клиентская база, фигурант рассчитывал на получение постоянного материального дохода в значительных размерах.

Позже каждый из трех фигурантов вовлек в свою деятельность других лиц, в целях конспирации не знакомых друг с другом. Организатор расфасовывал наркотики и распределял их среди подельников. В качестве «бонуса» после реализации партии часть наркотических средств распространители оставляли себе для личного употребления.

В ходе проведения оперативных мероприятий все участники противоправной деятельности были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт наркотических средств» Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении десяти обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Дожидаться приговора суда они будут, находясь под подпиской о невыезде.

Трое других фигурантов заключили досудебное соглашение, в том числе — организатор. В настоящее время в отношении них вынесен обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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