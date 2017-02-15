Спящий новосибирец едва не погиб в горящем гараже

Новосибирец остался жив, заснув в автомобиле, который находился внутри вспыхнувшего гаража. Очевидцы заметили дым из закрытого на замок гаража и вызвали пожарных. Как сообщил VN.ru руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков, пожар произошел в Новосибирске вчера в 20 часов 58 минут в ГСК «Сигнал» на улице Никитина.

«При помощи гидравлического инструмента пожарные вскрыли дверь капитального гаража, внутри он был объят пламенем, от воздействия высокой температуры лакокрасочное покрытие автомобиля повреждено, — говорит Павел Винаков. — В машине огнеборцы заметили неподвижного человека, быстро открыли дверь и достали водителя. Спасенному оказали помощь — он надышался угарным газом. Сейчас мужчина находится на лечении в больнице. Пожар ликвидирован оперативно — в течение 8 минут».

По предварительным данным, причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Вероятно, на раскаленный обогреватель попала ветошь.