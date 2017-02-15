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07:05 (мск), источник: VN.RU

Спящий новосибирец едва не погиб в горящем гараже

Водитель уснул в собственном автомобиле, который поставил в гараже, расположенном на улице Никитина. Очевидцы заметили дым из закрытого на замок гаража и вызвали пожарных.

Новосибирец остался жив, заснув в автомобиле, который находился внутри вспыхнувшего гаража. Очевидцы заметили дым из закрытого на замок гаража и вызвали пожарных. Как сообщил VN.ru руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков, пожар произошел в Новосибирске вчера в 20 часов 58 минут в ГСК «Сигнал» на улице Никитина.

«При помощи гидравлического инструмента пожарные вскрыли дверь капитального гаража, внутри он был объят пламенем, от воздействия высокой температуры лакокрасочное покрытие автомобиля повреждено, — говорит Павел Винаков. —  В машине огнеборцы заметили неподвижного человека, быстро открыли дверь и достали водителя. Спасенному оказали помощь — он надышался угарным газом. Сейчас мужчина находится на лечении в больнице. Пожар ликвидирован оперативно — в течение 8 минут».

По предварительным данным, причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Вероятно, на раскаленный обогреватель попала ветошь.

«Это довольно редкий для Новосибирска случай, чтобы внутри горящего гаража в машине находился спящий человек. В условиях замкнутого пространства у него шансы на спасение были невелики. Пожарные сработали оперативно и грамотно. Спасибо очевидцам за своевременный звонок на 101», — добавил начальник пожарно-спасательной части № 3 Андрей Бубнов.

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