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07:04 (мск), источник: VN.RU

Мальчик провалился в шахту вентиляции с высоты 4,5 метра

11-летний школьник упал в шахту вентиляции с высоты 4,5 метра и сломал ногу в Заельцовском районе Новосибирска. Прибывшие спасатели МАСС эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места и передали медикам «Скорой помощи».

Пятиклассник залез на крышу одноэтажного дома, где провалился в вентиляционную шахту вечером 14 февраля. При падении с высоты 4,5 метра ребенок повредил ногу. Его крики услышали очевидцы и сообщили в МАСС.

— Сообщение о том, что на улице Каунасская ребенок провалился в вентиляционную шахту, поступил около 18.25. Предположительно на крышу он взобрался по пожарной лестнице. Прибывшие спасатели эвакуировали ребенка с труднодоступного места и передали медикам. Его госпитализировали с подозрением на перелом ноги, — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.

В начале февраля в шахту лифта в институте СО РАН в Академгородке упала пожилая женщина. Пролетевшая несколько этажей пенсионерка травмировала позвоночник. На поверхность ее поднимали на жестком щите.

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