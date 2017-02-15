Мальчик провалился в шахту вентиляции с высоты 4,5 метра

Пятиклассник залез на крышу одноэтажного дома, где провалился в вентиляционную шахту вечером 14 февраля. При падении с высоты 4,5 метра ребенок повредил ногу. Его крики услышали очевидцы и сообщили в МАСС.

— Сообщение о том, что на улице Каунасская ребенок провалился в вентиляционную шахту, поступил около 18.25. Предположительно на крышу он взобрался по пожарной лестнице. Прибывшие спасатели эвакуировали ребенка с труднодоступного места и передали медикам. Его госпитализировали с подозрением на перелом ноги, — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.