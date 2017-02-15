Депутата подозревают в мошенничестве

На Южном Урале депутата Ларинского сельсовета подозревают в мошенничестве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным челябинского следственного комитета, Василий Выдрин уговорил свою двоюродную бабушку оформить на него доверенность — женщине, как ветерану войны, была положена субсидия от государства на покупку жилья. Получив средства, чиновник купил жилье, а затем продал его. А деньги — 1 миллион рублей — положил в свой карман. За это на Василия Выдрина заведено уголовное дело.