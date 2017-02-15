Грузовик с 45 тоннами песка опрокинулся на «Сортавале»
В ГИБДД предупреждают, что движение будет затруднено. И просят выбирать более удобный маршрут.
В ГИБДД предупреждают, что движение будет затруднено. И просят выбирать более удобный маршрут.
Авария с участием грузовика произошла в Ленинградской области ночью 15 февраля. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 04:00 на 1-м километре трассы «Сортавала» водитель MAN не смог справиться с управлением.
Грузовик врезался в силовое ограждение. Опрокинулся прицеп, в котором находилось 45 тонн песка.
В ГИБДД предупреждают, что движение будет затруднено. И просят выбирать более удобный маршрут.
По факту ДТП проводится проверка.