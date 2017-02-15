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07:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Охранник базы в Хабаровском крае деревянной битой забил своего коллегу

Конфликт между мужчинами произошел во время совместного распития спиртных напитков.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 47-летний мужчина подозревается в убийстве. Поссорившись со своим напарником, обвиняемый нанёс ему несколько ударов битой по голове, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемый работал охранником на автомобильной базе, расположенной в городе Советская Гавань. В ночь с 10 на 11 февраля 2017 года у него был выходной, но мужчина пришел на работу и предложил другому охраннику выпить спиртного. То согласился. Во время распития спиртных напитков мужчины поссорились, дежуривший сотрудник оскорбил подозреваемого, тот схватил деревянную биту и несколько раз ударил ей обидчика по голове. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания. По ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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