Охранник базы в Хабаровском крае деревянной битой забил своего коллегу
Конфликт между мужчинами произошел во время совместного распития спиртных напитков.
Конфликт между мужчинами произошел во время совместного распития спиртных напитков.
Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 47-летний мужчина подозревается в убийстве. Поссорившись со своим напарником, обвиняемый нанёс ему несколько ударов битой по голове, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
По версии следствия, обвиняемый работал охранником на автомобильной базе, расположенной в городе Советская Гавань. В ночь с 10 на 11 февраля 2017 года у него был выходной, но мужчина пришел на работу и предложил другому охраннику выпить спиртного. То согласился. Во время распития спиртных напитков мужчины поссорились, дежуривший сотрудник оскорбил подозреваемого, тот схватил деревянную биту и несколько раз ударил ей обидчика по голове. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался на месте.
В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания. По ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.