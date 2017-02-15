Проблему угольных терминалов Находки довели до министра и Росприроднадзора

«У этой федеральной службы есть полномочия не просто временно приостановить работу стивидоров, загрязняющих окружающую среду. Предприятия будут лишены права работать, если не устранят причины загрязнения воздуха и воды, как это произошло в порту Ванино. Сейчас уже идут процедуры, в результате которых Росприроднадзор сможет провести срочную внеплановую проверку соблюдения природоохранного законодательства в Находке», — сказал Виктор Пинский.

Встреча с министром, его заместителями и руководителями подведомственных служб и агентств состоялась в Госдуме в рамках заседания внутрифракционной группы Виктора Пинского. Депутаты озвучили ряд тем, актуальных для своих регионов и страны в целом.

Проблема угольной пыли в Находке, которую поднял на встрече Виктор Пинский, получила широкий резонанс после того, как жители города вышли на пикет, чтобы вернуть право нормально дышать.

Приморский город уже пять лет задыхается в угольной пыли, с тех пор, как местные стивидорные компании переориентировались на перевалку угля. Раньше Находкинский порт специализировался на других видах грузов, поэтому он не имеет оборудования, которое бы защищало город и залив Находка от угольной пыли.

Ситуация усугубилась этой зимой. По словам местных жителей, они вынуждены снимать жилье в других районах города, потому что от проникновения мелкой пыли в квартиры не спасают даже пластиковые окна. В Находке лежит черный снег, черного цвета лед в заливе Находка. Угольной пылью покрыты все поверхности, в том числе и в местной школе, где ученики начинают день с уборки помещений. Жители домов, которые ближе всего к терминалам, постоянно болеют. По сути, нарушена базовая потребность человека — дышать. При этом замеры Роспотребнадзора лишь частично показываютпревышения допустимого содержания вредных веществ.

«Какими бы ни были данные статистики или исследований, очевидно, что жить в таких условиях невозможно», — уверен депутат от Приморья Виктор Пинский.

Как сообщил на встрече министр, «это проблема не только Дальнего Востока, ее хорошо знают и в Мурманском порту: тоже перегрузка угля, тоже триста метров до домов жителей. Часть, которая близко к порту, вся черная. И собственники, на мой взгляд, недостаточный объем работ реализуют. Строительство щитов и водяные пушки не спасают ситуацию. Нужно добиться, чтобы собственники портов начали вкладывать средства не просто в строительство щитов и устройств, удерживающих пыль, а выносить перегрузку угля на 300 метров глубже в фарватер, как предлагают экологи».

Впрочем, для Находки, где порт находится в центре города, требуется другое решение. Депутат предложил обратить особое внимание министра на происходящее в Находке, чтобы решить ее оперативно, не дожидаясь, пока собственники созреют на траты по защитеэкологии, и пообещал министерству поддержку депутатов в этом вопросе.

Отметим, что в Ванино, где ситуация уже давно находится под особым контролем Росприроднадзора, районный суд по иску этого ведомства признал ОАО «Порт Ванино» виновным по статье КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения». Введенный в январе запрет на работу дробилок в порту решено продлить до полного устранения вредных выбросов.

«Понятно, что стивидорные компании дают рабочие места и сейчас начнутся спекуляции на тему того, что защитники экологи лишают город рабочих мест. Однако бизнес должен просчитывать последствия своих действий заранее, нельзя зарабатывать ценой жизни людей, уничтожая уникальную природную среду Дальнего Востока», — сказал приморский депутат.