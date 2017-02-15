Выпал с балкона и замерз неадекватный мужчина

Курьезный случай произошел вечером 14 февраля. 44-летний мужчина вышел покурить на балкон четвертого этажа и случайно выпал. Его свободное падение остановил козырек балкона под ним. Мужчина провел там больше часа, пока его не эвакуировали спасатели МАСС.

— Мужчина производил впечатление неадекватного, нетрезвый он был или нет, определят медики. Видимых повреждений он не получил, не считая того, что сильно замерз. Вызов поступил в 19.23, мы спускались к нему по веревке с четвертого этажа, после чего еще около получаса готовили его к спуску. В 20.50 пострадавшего передали врачам скорой, — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Аналогичный случай произошел в ноябре в Ленинском районе города. Нетрезвая девушка выпала с балкона четвертого этажа, приземлилась на козырек балкона второго этажа и осталась там лежать. Ее эвакуировали и с подозрением на перелом позвоночника и ключицы, доставили в больницу.

Также ночью 14 февраля спасатели МАСС выезжали в Первомайский район. Молодой человек сообщил, что его девушка закрылась в квартире и угрожает суицидом. После переговоров через дверь совместно с полицией, гражданку удалось уговорить открыть дверь, после чего ее передали врачам «Скорой помощи» и полицейским для выяснения обстоятельств.